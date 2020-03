Trafili do szpitala, mieli rany zadane siekierą i nożem

Do zdarzenia doszło we wtorek w Kaliszu przy ul. Górnośląskiej ok. godz. 15.30. O sprawie poinformował portal kalisz24.info.pl. 47-latek zaatakował na osiedlu mieszkaniowym dwóch mężczyzn, raniąc ich nożem i siekierą. Pokrzywdzeni w wieku 44 i 31 lat z obrażeniami ciała zostali przewiezieni do szpitala. Sprawca i ofiary to mieszkańcy Kalisza. - Napastnik uciekł z miejsca zdarzenia, ale został zatrzymany w okolicach ulicy Młynarskiej kilkadziesiąt minut później – poinformowała Anna Jaworska-Wojnicz. Jeden z rannych mężczyzn – jak powiedział rzecznik prasowy kaliskiego szpitala Paweł Gawroński – trafił na oddział chirurgiczny. Drugi po opatrzeniu ran wypisał się na własne żądanie. Sprawę nadzoruje prokurator.