Spalili Statut Kaliski, wznosili antysemickie hasła. Akt oskarżenia w sprawie marszu narodowców

Pięciu mężczyzn w wieku od 48 do 63 lat odpowie przed kaliskim sądem za zorganizowanie antysemickich marszów i nawoływanie do nienawiści z powodu przynależności narodowej. Najwięcej, bo aż sześć zarzutów postawiono Wojciechowi O. działającemu pod pseudonimem Aleksander J. lub "Jaszczur". Mężczyznom grozi nawet 8 lat więzienia.

O Wojciechu O. było głośno już wiele razy. W 2021 roku 62-latek razem z Piotrem R. (skazanym za spalenie kukły Żyda we Wrocławiu) i Marcinem O. zorganizowali marsz z okazji 11 listopada. Wydarzenie odbyło się w Kaliszu. W jego trakcie wznosili antysemickie hasła i spalili tekst Statutu Kaliskiego - przywileju tolerancyjnego dla Żydów, wydanego przez księcia kaliskiego Bolesława Pobożnego w 1264 r. Gwarantował on Żydom istnienie sądów żydowskich i osobnych sądów dla spraw, w których brali udział zarówno Żydzi, jak i chrześcijanie. Dodatkowo zapewniał on wolność osobistą i bezpieczeństwo Żydom, włączając w to swobodę wyznania, podróżowania i handlu.

Księgę spalono wśród okrzyków: "Tu jest Polska, a nie Polin" i "Śmierć wrogom ojczyzny", a następnie uczestnicy odśpiewali Rotę. Zgromadzenia nie rozwiązano, by nie doprowadzić do zamieszek.

Oskarżonych pięciu mężczyzn

Akt oskarżenia trafił już do Sądu Okręgowego w Kaliszu. - Zarzutami objęto pięciu mężczyzn w wieku od 48 do 63 lat, którym zarzucono popełnienie czynów kwalifikowanych jako zachowania zmierzające do nawoływania do dyskryminacji osób z powodu przynależności narodowej oraz znieważania tych osób z tego powodu - przekazuje prokurator Maciej Meler z Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.

Mężczyźni nie przyznali się do winy. Grozi im do 8 lat więzienia. W czasie śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową w Kaliszu w związku z kaliskim marszem z 2021 r. do sprawy włączyły się prokuratury z tych miast, gdzie doszło do podobnych zdarzeń. Głównemu oskarżonemu Wojciechowi O. zarzucono popełnienie sześć podobnych czynów w Bydgoszczy, Warszawie, Siemianowicach Śląskich i podczas wystąpień publikowanych w Internecie.

"Jaszczur" już skazany

Wojciech O. za podobne przestępstwa został już skazany przez Sąd Okręgowy w Bydgoszczy na rok i osiem miesięcy więzienia i na pół roku więzienia przez Sąd Rejonowy Warszawa-Mokotów.

