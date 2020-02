Autobus z dziećmi wpadł do rowu i uderzył w drzewo. Kierowca twierdzi, że z powodu silnego podmuchu wiatru

Pięć osób poszkodowanych, w tym jedna z poważnymi obrażeniami - taki jest bilans wypadku, do którego doszło w Kaczkach Średnich (woj. wielkopolskie). Autobus, który wiózł dzieci do szkoły, zjechał do rowu. Kierowca twierdzi, że to przez silny podmuch wiatru.