Koronawirus u 20 pracowników i 9 pensjonariuszy DPS. Brakuje rąk do pracy, starosta prosi o pomoc

Przez koronawirusa zamknięto dom pomocy społecznej w Jordanowie (Lubuskie). W placówce dla osób przewlekle psychicznie chorych mieszka 80 dorosłych, zakażenie potwierdzono u 9 z nich i u 20 osób z personelu. - Największym problemem jest brak odpowiedniej liczby pracowników potrzebnych do opieki, apelujemy o pomoc wolontariuszy - prosi starosta świebodziński Zbigniew Szumski.

To pierwsze tego typu ognisko koronawirusa w województwie lubuskim. - Zakażenia potwierdzono w Domu Pomocy Społecznej w Jordanowie (powiat świebodziński), wirus został wykryty u 20 pracowników i dziewięciu pensjonariuszy – poinformowała w piątek rzeczniczka wojewody lubuskiego Aleksandra Chmielińska-Ciepły. Zaraz po potwierdzeniu wyników badań, lokalny sanepid zarządził izolację miejsca. - Placówka została zamknięta dla osób postronnych i wdrożono wymagane procedury - poinformowała Chmielińska-Ciepły.

Problem z opieką, jedna trzecia pracowników zakażona

Osoby chore zostały przewiezione do jednoimiennego szpitala zakaźnego w Gorzowie Wielkopolskim, a te bez objawów skierowano na izolację. - DPS ma pełne zabezpieczenie, jeśli chodzi o sprzęt. Największym problemem jest brak odpowiedniej liczby pracowników potrzebnych do opieki nad pensjonariuszami. Stąd nasz apel o pomoc do wolontariuszy w tym zakresie - przekazuje starosta świebodziński Zbigniew Szumski.