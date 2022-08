Wieczorny rejs zakończony tragedią. Mężczyzna wyskoczył z jachtu i nie wypłynął

Policjanci z Międzyrzecza (województwo lubuskie) wyjaśniają okoliczności utonięcia 62-latka z Gorzowa Wielkopolskiego - poinformowała w czwartek Justyna Łętowska z komendy powiatowej w Międzyrzeczu. Małżeństwo wieczorem wypłynęło jachtem na Jezioro Lubikowskie. Mężczyzna wskoczył z pokładu do wody, by popływać. Gdy go wyłowiono, na ratunek było już za późno.