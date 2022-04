Nad Wartą i Cybiną w Poznaniu powstaną dwa mosty. Ucieszą się piesi i rowerzyści

Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie (PIM) ogłosiła przetarg w środę. Zgodnie ze wstępnymi założeniami dwa mosty nad rzekami Wartą i Cybiną mają mieć odpowiednio 165 i 117 metrów długości. Obie konstrukcje mają być podobne do siebie pod względem architektonicznym i konstrukcyjnym.

Ma ułatwić komunikację

Przeprawa dla pieszych i rowerzystów będzie prowadzić od okolic ul. Berdychowo przez cypel w południowej części Ostrowa Tumskiego do Chwaliszewa w rejonie parku w Starym Korycie Warty. "Ułatwi ona komunikację okolic kampusu Politechniki Poznańskiej i Malty z południowym rejonem Ostrowa Tumskiego i lewobrzeżną częścią miasta, w tym ze Starym Rynkiem. Dodatkowym zakładanym efektem inwestycji jest aktywizacja terenu południowego cypla Ostrowa Tumskiego" - podano w komunikacie PIM.

Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak podkreślił, że kluczowy jest komunikacyjny aspekt inwestycji. - Nowa przeprawa będzie uzupełnieniem infrastruktury pieszo-rowerowej po obu stronach Warty. Most połączy Stare Miasto z Maltą, stając się naturalnym szlakiem dla osób przemieszczających się pomiędzy Starym Rynkiem a okolicami Jeziora Maltańskiego, Ostrowa Tumskiego czy Śródki. Będzie przy tym ciekawym punktem widokowym dla korzystających z niego turystów - zaznaczył Jaśkowiak.

Wiedzą czego chcą, szukają wykonawcy

Wiceprezes zarządu Poznańskich Inwestycji Miejskich Marcin Gołek podkreślił, że po przeprowadzeniu konkursu architektonicznego oraz wykonaniu części prac koncepcyjnych i projektowych inwestycja ma już pozwolenie na budowę. - Do zadań wyłonionego w postępowaniu przetargowym wykonawcy będzie należało przygotowanie pozostałej dokumentacji wykonawczej, a następnie zrealizowanie prac budowlanych. To nie tylko budowa nowych mostów, ale też połączenie ich z istniejącą infrastrukturą pieszo-rowerową, by całość jak najlepiej służyła poznaniakom i turystom - wskazał.