Łyżwiarz złamał nogę, ewakuowali go ze stawu

Transport na saniach

Poszkodowany mężczyzna został przetransportowany do karetki przy pomocy specjalistycznych sań. - To tak zwana deska lodowa do ratownictwa wodno-lądowego. Są to sanie wypornościowe o długości dwóch metrów. Utrzymują się one na powierzchni wody, a w przypadku interwencji na lodzie, nacisk rozkłada się tak, by lód się nie załamywał - tłumaczy oficer gnieźnieńskiej straży.