Poznań Kierowca wyprzedzał. Auto wbiło się w ciężarówkę. Dwie osoby zginęły Oprac. Rafał Molenda |

Tragiczny wypadek na drodze krajowej nr 11 Źródło wideo: KPP Złotów Źródło zdj. gł.: KPP Złotów

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Dwie osoby zginęły w tragicznym wypadku na drodze krajowej nr 11 w Jastrowiu w województwie wielkopolskim. Do zdarzenia doszło po godzinie 13 na 145. kilometrze trasy, na odcinku między Jastrowiem a Podgajami.

Tragiczny wypadek na drodze krajowej nr 11 Źródło zdjęcia: KPP Złotów

- Według wstępnych ustaleń kierowca osobowej Toyoty na prostym odcinku rozpoczął manewr wyprzedzania. Zjechał na lewy pas i zderzył się z ciężarowym pojazdem marki MAN. Mężczyzna, który prowadził Toyotę, zginął na miejscu. Pasażer, który z nim jechał zmarł pomimo prowadzonej na miejscu reanimacji. Wiek ofiar nie jest znany. 30-letni kierowca ciężarówki nie odniósł poważniejszych obrażeń. Był trzeźwy - poinformował nas Damian Pachuc z Komendy Powiatowej Policji w Złotowie.

Na miejscu wypadku pracują policjanci i strażacy.

Dwie osoby zginęły w zderzeniu z ciężarówką Źródło zdjęcia: KPP Złotów

- Droga przez najbliższe cztery godziny będzie zablokowana. Kierujemy podróżujących tą trasą na drogi alternatywne przez miejscowości: Jastrowie - Pniewo - Borucino - Okonek - Podgaje - dodaje oficer prasowy złotowskiej policji.

Okoliczności tragicznego wypadku wyjaśnia Prokuratura Rejonowa w Złotowie.

Podgaje Źródło zdjęcia: Google Maps

Droga krajowa nr 11 jest jedną z głównych tras w północnej Wielkopolsce. Łączy region z Piłą i Pomorzem Zachodnim.