Było "mayday, mayday" i informacje o nisko lecącym samolocie. Nie znaleźli jednak ani maszyny, ani pilota

Najpierw był sygnał do wieży kontroli lotów na poznańskiej Ławicy o lądowaniu awaryjnym. Potem sygnały od mieszkańców północnej Wielkopolski, którzy widzieli nisko lecący samolot. Szukało go 100 osób na lądzie i z powietrza. Ale śladu po maszynie ani pilota nigdzie nie znaleziono. Poszukiwania przerwano. Zostaną wznowione, jeśli pojawią się jakieś nowe informacje.

Mieszkaniec widział nisko lecący samolot

Po sygnale od mieszkańca miejscowości Kiszewo poszukiwania wznowiono w niedzielę. Strażacy i policjanci sprawdzali lasy i dorzecze Warty na pograniczu powiatów obornickiego i szamotulskiego. - Policjanci rozpytywali okolicznych mieszkańców, ale jedyne co widzieli to samolot, który leciał nisko, ale nikt nie widział, żeby maszyna spadała – powiedziała mł. asp. Sandra Chuda, oficer prasowa szamotulskiej policji.

"Straż pożarna, policja, służby leśne oraz osoby prywatne z powiatów szamotulskiego i obornickiego przeczesywały dzisiaj okolice Jaryszewa, rzekę Wartę oraz pobliskie lasy i łąki (...) Akcję prowadzono także z wody za pomocą łodzi strażackich z Wronek, Szamotuł oraz Obornik. Aż w końcu do akcji zaangażowano policyjny śmigłowiec, wyposażony w kamerę termowizyjną, który przyleciał z Wrocławia. Co ciekawe poszukiwania wspomogli również członkowie grupy Enduro OBRZ, którzy przy pomocy motocykli mogli pokonać najtrudniejsze leśne tereny" - podawał w niedzielę portal mojewronki.pl, który zamieścił zdjęcia z akcji poszukiwawczej.

"Nie wiemy czy to był jakiś głupi żart, czy faktycznie ktoś wzywał pomocy"

Nie wiadomo też co miało stać się z maszyną. - Nie wiadomo, czy samolot w ogóle lądował awaryjnie w naszym rejonie, czy doszło do jakiegoś zdarzenia z jego udziałem. Dyżurni ruchu lotniczego z Poznania nie byli w stanie namierzyć miejsca nadania tego sygnału. Rejon, w którym on mógł lądować awaryjnie lub się rozbić to obszar 50 km wokół wieży kontroli lotów w Poznaniu – zaznaczyła.