Poznań Pijana matka szła z dwulatkiem w nocy przez miasto

Marta Golbik: alkohol to trucizna Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Jarocińscy policjanci otrzymali zgłoszenie, z którego wynikało, że pijana kobieta chodzi po mieście z kilkuletnim dzieckiem. Było tuż przed północą. Spotkali kobietę na ul. Wojska Polskiego w Jarocinie.

- Było z nią dziecko, niespełna dwuletni chłopiec, który miał widoczne obrażenia głowy. Policjanci ustalili, że kobieta niosąc dziecko na ręku przewróciła się z nim na chodnik. 39-latka nie potrafiła także wytłumaczyć, dlaczego o tak późnej porze przebywa z małym dzieckiem na ulicy - mówi Agnieszka Zaworska, rzecznika Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie.

Policjanci wezwali do dwulatka karetkę. Na szczęście okazało się, że dziecko nie odniosło poważniejszych obrażeń, a jedynie niegroźne otarcia. Policjanci przebadali matkę alkomatem. Urządzenie pokazało, że kobieta miała trzy promile alkoholu w organizmie.

39-latka została zatrzymana. Po wytrzeźwieniu usłyszała zarzut narażenia syna na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi jej za to kara do pięciu lat więzienia.

Alkohol i opieka nad dziećmi to złe połączenie

- Osoba, która jest pod wpływem alkoholu ma zaburzoną ocenę sytuacji. W przypadku tej 39-latki, która miała trzy promile, można powiedzieć, że jej ocena sytuacji była daleka od ideału. Tymczasem małe dzieci są bezradne i skazane na pomoc i opiekę dorosłego - mówi Zatorska.

Zwraca też uwagę na inny aspekt. - Często dochodzi też do sytuacji, że opiekunowie będący pod wpłwem alkoholu po prostu przysypiają i nie wiedzą, co się wtedy dzieje z dzieckiem - dodaje.

Inne przypadki

W ostatnich tygodniach informowaliśmy o co najmniej dwóch sytuacjach, w których bezpieczeństwo i życie kilkulatków było zagrożone.

W Kutnie (Łódzkie) pijana matka i jej partner nie zauważyli, że trzyletnie dziecko weszło na parapet, gdy okno było otwarte. Malucha zauważyli sąsiedzi i zaalarmowali służby.

W sierpniu niemal cała Polska żyła akcją ratunkową, którą przeprowadzili sąsiedzi w Łomży. To oni złapali w koc czterolatkę, która spadała z balkonu na piątym piętrze. Dzięki ich przytomnej reakcji dziecko nie odniosło poważniejszych obrażeń.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.