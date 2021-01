Rodzice nie odbierali telefonu, córka wezwała policję. Mężczyzna już nie żył, kobieta potrzebowała pomocy

Córka zaniepokojona brakiem kontaktu z rodzicami zdecydowała, że poprosi policję o interwencję. - Nie mogła się do nich dodzwonić, udaliśmy się do wskazanego mieszkania - przekazuje rzeczniczka policji z Jarocina. Na miejscu policjanci znaleźli ciało mężczyzny, jego żona pilnie potrzebowała pomocy.

- Poprosiła nas, żebyśmy sprawdzili, czy wszystko u nich w porządku. Udaliśmy się do wskazanego mieszkania - relacjonuje Agnieszka Zaworska, rzeczniczka jarocińskiej policji.

"Wyjaśnią to badania lekarskie"

Na miejsce pojechał też zastęp straży pożarnej. Funkcjonariusze pukali do drzwi, ale nikt nie otwierał. Postanowili je wyważyć.

- Niestety znaleźliśmy tam ciało 66-letniego mężczyzny i kobietę, która pilnie potrzebowała pomocy medycznej - informuje Zaworska. Natychmiast przetransportowano ją do pobliskiego szpitala.

Jak mówi rzeczniczka, policjanci ustalili, że na miejscu nie doszło do żadnego przestępstwa. - Powodem zdarzenia mogły być sprawy medyczne, ale nie wiemy jeszcze, co było bezpośrednią przyczyną zgonu ojca zgłaszającej kobiety i złego stanu zdrowia jej matki. Wyjaśnią to badania lekarskie. Policja nie prowadzi żadnych czynności w tej sprawie - kończy.