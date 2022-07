Pomnik Jana Szyszki oblany czerwoną farbą. Policja szuka sprawców

Pomnik byłego ministra środowiska Jana Szyszki w Jarocinie (Wielkopolska) został w nocy z soboty na niedzielę oblany czerwoną farbą. Policja poszukuje sprawców. Burmistrz miasta Adam Pawlicki twierdzi, że w czasie, gdy ktoś niszczył pomnik doszło też do włamania do systemu miejskiego monitoringu i wyłączenia zasilania. Zdjęcia zniszczonej figury otrzymaliśmy na Kontakt 24.

Policja: postępowanie pod kątem znieważenia pomnika

Burmistrz Jarocina: celowe, zaplanowane działanie

Zdaniem burmistrza miasta Adama Pawlickiego to nie był przypadkowy atak wandalizmu tylko "celowe, zaplanowane działanie". Samorządowiec poinformował, że do zdarzenia doszło w momencie włamania do systemu miejskiego monitoringu i wyłączenia zasilania na czas popełnienia przestępstwa. Jego zdaniem "przygotowała to jakaś lewacka grupa".