Poczuli zapach gazu, a po chwili z kratek wentylacyjnych zaczęło coś wyciekać

Jednocześnie ze zgłoszenia wynikało, że w jednym z mieszkań w bloku trwa remont. W sprawie interweniowały straż pożarna, policja i pogotowie gazowe. To ostatnie prewencyjnie odłączyło dopływ gazu do mieszkań.

Przyczyna wypłynęła z kratek wentylacyjnych

29-latek wyjaśnił, że robił remont w mieszkaniu. Myślał, że przewód to dziura w ścianie, którą trzeba zatkać, żeby nie dostawało się zimne powietrze. - Nie był świadomy, do czego służy przewód w ścianie – dodał Banaszak.

20 opakowań pianki w kominie

Cena jednej sztuki to przynajmniej kilkanaście złotych. A to nie koniec wydatków dla 29-latka. Teraz będzie musiał pokryć koszty wyczyszczenia przewodu wentylacyjnego oraz wymiany oklejonych pianką kratek wentylacyjnych. Te prace wykonać będzie musiała specjalistyczna firma. - Są firmy, które specjalizują się w rozwiercaniu kominów, gdy przewód dymny jest za mały, aby włożyć np. wkład kominowy do większego pieca, kiedy komin nie nadąża odbierać dymu. W tym celu rozwierca się komin. Należy im zlecić taką usługę i oni to z pewnością usuną - powiedział "Gazecie Jarocińskiej" kominiarz Paweł Kucz. Jak przyznał, w ciągu 44 lat zawodowej pracy nie spotkał się z takim zdarzeniem.