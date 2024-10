Rębak uciął 18-latkowi obie nogi. Dwie osoby z zarzutami

Rębak uciął mu obie nogi

Do wypadku doszło w styczniu 2024 r. Służby ratunkowe wezwano do 18-letniego obywatela Ukrainy, którego w czasie pracy wciągnęła maszyna służąca do rozdrabniania kawałków drewna. Nastolatka uwolnili przybyli na miejsce strażacy i ratownicy medyczni. Jego obrażenia były bardzo poważne. Rębak uciął mu obie nogi do wysokości kolan.