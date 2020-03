"Nagana to pryszcz. Mam odejść to odejdę. Powoli się pakuję"

Polecała, by "nie całować się z nikim, kto wykazuje objawy infekcyjne i nie jest mężem". Odradzała plucia na ulicę, bo wirus w "galaretowatej plwocinie może kilka godzin przetrwać". Wystąpienie dyrektor słubickiego sanepidu o pierwszym przypadku koronawirusa w Polsce przeszło do historii, ale nie bez echa. Ministerstwo i GIS domagało się jej dymisji. Starosta ukarał urzędniczkę słowną naganą, ale Jadwiga Caban-Korbas i tak "powoli się pakuje".

Tydzień po swoim głośnym wystąpieniu podczas posiedzenia sztabu kryzysowego, szefowa słubickiego sanepidu jest pewna dwóch rzeczy.

– Niczego nie żałuję. Chciałam w jasny sposób wyjaśnić jak wygląda sytuacja w związku z pierwszym zarażeniem koronawirusem i to mi się udało. Cel osiągnęłam – mówi tvn24.pl Jadwiga Caban-Korbas, powiatowy inspektor sanitarny w Słubicach.

To jedna kwestia. Czego jeszcze jest pewna? Że ma zostać zwolniona.

"Nie całować się z nikim kto…"

W minioną środę, minister zdrowia poinformował o pierwszym w Polsce zarażeniu nowym koronawirusem.”Pacjent zero” to 66-latek z małej miejscowości w powiecie słubickim. To teren, który nadzoruje Jadwiga Caban-Korbas. Dlatego podczas spotkania powiatowego sztabu kryzysowego miała wyjaśnić, jak w regionie wygląda sytuacja epidemiologiczna.

W trakcie wystąpienia podała prywatne informacje o zakażonym mężczyźnie i jego relacjach rodzinnych. Mówiąc o tym, że próbowała uzyskać dane dotyczące pacjenta, powiedziała, że "na tyle się poczuł lepiej, że już się odgrażał". Stwierdziła też, że Cybinka - miejscowość, w której mieszka zakażony - "podobno wygląda, jakby ją korniki zżarły".

Caban-Korbas na konferencji apelowała też o spokój i wyjaśniała, czym jest koronawirus. Zalecała między innymi, żeby "nie całować się z nikim, kto wykazuje objawy infekcyjne i nie jest mężem". - A nawet może z mężem też nie, bo po co chłopa tam zarazić - dodała.

Po tym jak nagranie z wypowiedzią szefowej sanepidu obiegło Internet, wiele instytucji domagało się jej zwolnienia.

Rzecznik ministerstwa zdrowia: nie może dochodzić do sytuacji, w której ujawniamy dane osobowe, dane wrażliwe, w której lekko wypowiadamy się o pacjencie, który przebywa w szpitalu i o jego rodzinie.

Rzecznik Praw Pacjenta: pacjent ma także prawo do ochrony jego intymności oraz prywatności. Dotyczy to zwłaszcza osób, u których jest podejrzewane lub potwierdzone zachorowanie. (…) Wystąpiliśmy do Starosty Powiatowego o niezwłoczne wyciągnięcie konsekwencji, przekazanie wyjaśnień i podjęcie działań naprawczych.

Wojewódzki Inspektor Sanitarny: w trakcie posiedzenia (inspektor) nie zachował profesjonalizmu ingerując swoją wypowiedzią w życie pacjenta i jego rodziny.

Główny Inspektorat Sanitarny: lubuski inspektor sanitarny zwrócił się do starosty powiatowego o natychmiastowe odwołanie Inspektora w Słubicach z zajmowanego stanowiska.

Tak się jednak nie stało.

"Ustna nagana to pryszcz"

Starosta, który obecnie jest zwierzchnikiem szefowej sanepidu, spotkał się z podwładną w piątek i ostatecznie udzielił jej ustnej nagany. - Podczas swojego wystąpienia sprzed kilku dni pani dyrektor wyłuszczyła kwestie merytoryczne dotyczące koronawirusa. Starała się to przekazać w przystępnej i dość potocznej formie, tak by dla wszystkich było to zrozumiałe. Rzeczywiście podczas jej przemówienia pojawiły się treści, które dla niektórych mogły być kontrowersyjne, dlatego starosta ukarał dyrektor słowną naganą - powiedział tvn24.pl Wojciech Obremski, rzecznik starosty.

- Słowna nagana to pryszcz w porównaniu do tego, co mnie czeka i co mi się zarzuca. Nie odbieram tej nagany jako kary czy braku zaufania ze strony pana starosty. Sytuacja jest napięta i wszystkim nam pewnie trochę puszczają nerwy. Nie gniewam się – skomentowała decyzję Caban-Korbas.

I na tym skończyłyby się konsekwencje, gdyby nie nowelizacja ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, która zakłada, że pieczę nad powiatowymi stacjami epidemiologicznymi przejmą wojewodowie. Zmiany wchodzą w życie 15 marca.

- Mam świadomość, że zostanę zwolniona. Jak tylko przejdziemy już tę pionizację to pewnie dostanę oficjalnie pismo od lubuskiego wojewody. Powoli się już pakuję – mówi Caban-Korbas.

- Spotkała się pani z wojewodą? Rozmawialiście o tej sytuacji? – dopytujemy.

- Nie rozmawiałam z wojewodą. Uważam, że to nie jest czas na zabieganie o moją prywatną sprawę. Mam zadanie, zapewnić bezpieczeństwo ludziom na terenie podlegającego mi powiatu. I na tym się skupiam, to jest dla mnie ważniejsze niż moja przyszłość. Mam odjeść, to odejdę. Nie mam do nikogo pretensji – zapewnia szefowa słubickiego sanepidu.

"Ta pani tej funkcji nie będzie pełniła"

Zapytaliśmy rzecznika wojewody, czy rzeczywiście zapadła już jakaś decyzja w sprawie pani inspektor. - Na razie żadne decyzje nie zapadły. Sanepid jeszcze oficjalnie nam nie podlega – mówi tvn24.pl Aleksandra Chmielińska-Ciepły, rzecznik wojewody.

Ale sam wojewoda w wywiadzie sprzed kilku dni, dość jasno wyraził swoje zdanie w tej sprawie.

- To jest wypowiedź taka, która dyskwalifikuje urzędnika państwowego. Dyskwalifikuje szefową sanepidu. To jest pani, która nie powinna tej funkcji sprawować. (…) Mam nadzieję, że pan starosta się zreflektuje i odwoła panią dyrektor, bo to jest wypowiedź skandaliczna, która kompromituje sanepid. Jeśli nie to jak tylko otrzymam uprawnienia, a one niedługo będą to na pewno ta pani tej funkcji nie będzie pełniła – mówił wojewoda Władysław Dajczak na antenie Radia Gorzów.

58 zakażeń w całej Polsce

W całym kraju do piątku rano potwierdzono 58 przypadków koronawirusa. W czwartek odnotowano pierwszy przypadek śmiertelny. To pacjentka, która hospitalizowana była w Poznaniu. Jej stan był ciężki. Cierpiała też na inne schorzenia.

Infolinia

Polski Narodowy Fundusz Zdrowia prowadzi całodobową infolinię (tel. 800 190 590) udzielającą informacji o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Infolinia NFZ dotycząca koronawirusa Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Koronawirus SARS-CoV-2

Choroba zakaźna COVID-19, wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2, pojawiła się w grudniu w mieście Wuhan w środkowych Chinach. Wirus przenosi się drogą kropelkową. Objawy zakażenia obejmują gorączkę, kaszel, duszności, ból mięśni, zmęczenie.

aa/i