Policjant obezwładnił protestującego. Z tego chwytu będzie się tłumaczył
- Komendant Miejski Policji w Poznaniu polecił wszcząć postępowanie wyjaśniające wobec policjanta interweniującego na Osiedlu Maltańskim w Poznaniu. Użycie siły musi być zgodne z prawem, taktyką i proporcjonalne do sytuacji - przekazał w czwartek mł. insp. Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji.
Chodzi o interwencję, do której doszło w środę na ulicy Warszawskiej 82. Ze zgłoszenia wynikało, że doszło tam do bójki z udziałem kilkunastu osób. Po przyjeździe na miejsce funkcjonariusze wylegitymowali 19 osób.
Okazało się, że inwestor przysłał ekipę budowlaną, którą miała rozebrać tamtejszą świetlicę. Według mieszkańców, to bezprawne działanie, bo w sądzie wciąż toczą się dwa postępowania dotyczące tej parceli. Nie obeszło się bez przepychanek i protestów ze strony mieszkańców oraz wspierających ich środowisk.
W pewnym momencie, jeden z protestujących mężczyzn wszedł na koparkę. Na nagraniu dziennikarza Gazety Wyborczej, widać jak funkcjonariusz próbuje ściągnąć go z pojazdu. Najpierw łapie za nogę, potem za rękę. Protestujący zsuwa się z koparki. Policjant przytrzymuję mężczyznę. Potem chwyta spokojnego mężczyznę za szyję.
Na nagraniu słychać krzyki zebranych. Dziennikarz Gazety Wyborczej, pyta głośno: "halo, dlaczego pan go dusi?", "co to za chwyt obezwładniający", "co to jest za chwyt".
Obezwładniany mężczyzna to aktywista z anarchistycznego Stowarzyszenia Rozbrat. W Poznaniu było o nim głośno, gdy rzucił tortem w prezydenta Jacka Jaśkowiaka.
Policja: zostanie rzetelnie wyjaśnione
Tuż po tej sytuacji, policja poinformowała w mediach społecznościowych, że mężczyzna zakłócał porządek i nie wykonywał poleceń, za to wykroczenie będzie odpowiadał przed sądem.
Gdy w internecie opublikowano nagranie z przebiegu tej interwencji, pojawiły się pytania o to, czy policjant zareagował właściwie.
Zwróciła na to uwagę posłanka Marcelina Zawisza z Partii Razem.
"Upublicznione nagranie z interwencji na Osiedlu Maltańskim w Poznaniu zostanie rzetelnie wyjaśnione. Środki przymusu bezpośredniego mogą być użyte tylko zgodnie z prawem, a wykorzystanie powinno być dostosowane do sytuacji i rodzaju zagrożenia" - zapowiedziała jeszcze w środę wielkopolska policja.
Kuria sprzedała grunt z domami i mieszkańcami
Osiedle Maltańskie to atrakcyjne tereny w pobliżu poznańskiego jeziora Maltańskiego. Dawne ogródki działkowe, które parafia pod wezwaniem świętego Jana Jerozolimskiego za Murami udostępniała biednym rodzinom w latach 30. XX wieku. Tereny miały służyć tylko uprawie warzyw. Z czasem na działkach powstały też domy.
W międzyczasie zmienił się ustrój i przepisy, a domów przybywało.
W styczniu 2025 roku kuria przejęła działkę o powierzchni około 12,2 hektara od parafii i sprzedała ją za ponad 420 milionów złotych JHM Development - spółce należącej do giełdowej grupy Mirbud.
Na Osiedlu Maltańskim trwa spór o własność.
Inwestor chce w tym miejscu zbudować mieszkania, ale część mieszkańców nie chce opuścić domów, w których mieszkają nawet od kilku pokoleń.