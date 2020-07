Imigranci ukryli się w transporcie słodyczy

Jechali z Wietnamu przez Rosję i Polskę do Niemiec. Ich podróż przerwano kilka kilometrów przed "metą". Nielegalnie przekraczających granicę Wietnamczyków zatrzymała Straż Graniczna. Do Niemiec próbowali dostać się, jadąc w chłodni.

Do zatrzymania ciężarówki do kontroli doszło na kierunku wyjazdowym z Polski w okolicy byłego przejścia granicznego w Świecku.

Ukryci w chłodni

- Ustalono, że obywatele Wietnamu nie mają dokumentów uprawniających ich do pobytu w Polsce. Jak przekazali funkcjonariuszom Straży Granicznej, jechali z Wietnamu i dalej przez Rosję i Polskę próbowali nielegalnie dostać się do Niemiec. Podróż w chłodni, do której wsiedli w Polsce, miała być ostatnim etapem ich podróży do Niemiec - wyjaśnia Konieczniak.