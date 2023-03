Uciekał przed policją, cudem ominął radiowóz. Pościg zakończył się kolizją

Mandaty na sześć tysięcy złotych i 56 punktów karnych - to dopiero początek konsekwencji, jakie poniesie 39-letni kierujący motocyklem. Mężczyzna w Iłowej (woj. lubuskie) nie zatrzymał się do kontroli. Jego ucieczkę zarejestrowała policyjna kamera.

Policja: cudem uniknął zderzenia z radiowozem

56 punktów karnych i wysokie mandaty

- To 39-letni mężczyzna. Powód jego ucieczki był już po chwili policjantom znany, choć nie do końca zrozumiały, bo przecież najważniejsze jest zdrowie i życie. Ten mężczyzna nie powinien w ogóle wsiadać na motocykl, ma bowiem zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych wydany przez sąd - tłumaczy Maludy.

Dodatkowo - jak podaje policja - 39-latek znajdował się pod działaniem środków odurzających, a pojazd, którym kierował, nie był dopuszczony do ruchu oraz nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC. Teraz za popełnione przestępstwa grozi mu do pięciu lat więzienia.

Policjanci podsumowali wszystkie wykroczenia drogowe motocyklisty. - Uzbierał 56 punktów karnych, a policjanci wystawili mu mandaty w wysokości około sześciu tysięcy złotych, więc słono będzie go to kosztowało. Ale przede wszystkim mogłoby to go kosztować życie - podkreśla Maludy.