Poznań Dwie osoby z zarzutami działania na rzecz rosyjskiego wywiadu Aleksandra Arendt-Czekała |

Zdewastowane pomniki w Poznaniu Źródło wideo: IG Poznań Moment Źródło zdj. gł.: IG/poznańmoment

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Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Poznaniu prowadzi pod nadzorem Prokuratury Krajowej śledztwo w sprawie umieszczenia napisów "Slawa UPA" na trzech poznańskich pomnikach.

Napisy na monumentach pojawiły się na początku listopada. Wykonano je farbą. Od początku przypuszczano, że nie jest to zwykły akt wandalizmu - do podobnych zdarzeń dochodziło między innymi w Warszawie.

Jak poinformowała "Gazeta Wyborcza", w sprawie zatrzymano dwie osoby. Podejrzani to Nikita S. oraz Dmytro Y. Obaj mężczyźni są obywatelami Ukrainy.

Prokuratura Krajowa potwierdza, że mężczyźni zostali zatrzymani w Poznaniu i usłyszeli zarzuty dotyczące działalności na rzecz rosyjskiego wywiadu.

Nikicie S. prokuratura zarzuca, że nakłonił Dmytro Y. do dokonania aktu dywersji. Konkretnie chodzi o umieszczenie napisów na pomnikach.. Zrobił to, żeby zarobić 500 dolarów. Śledczy podkreślili, że takie działania doprowadziły do publicznego nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych.

Z kolei podżegany Dmytro Y. będzie odpowiadał za wykonanie wspomnianych napisów. Jak ustalili śledczy, za realizację tego zadania oferowano mu tysiąc złotych.

Nie wiadomo, czy mężczyźni faktycznie otrzymali zapłatę.

Bez aresztu

Prokuratura zawnioskowała o tymczasowy areszt dla podejrzanych. 13 listopada podczas posiedzenia, Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto nie uwzględnił wniosków.

Wobec mężczyzn zastosowano dozór policji oraz zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportów.

Obaj podejrzani muszą stawiać się w komendzie raz w tygodniu. Nie mogą się też ze sobą kontaktować.