Ukradł busa, pojechał nim do lasu i zasnął

47-latek z Gubina (Lubuskie) wszedł na teren jednej z firm, wsiadł do dostawczego volkswagena i odjechał. Ukrył się 50 kilometrów dalej, w lesie, gdzie zasnął za kierownicą. - Kiedy mężczyznę obudzili policjanci, był bardzo zaskoczony - przekazuje policja.

Złoty volkswagen zniknął z terenu jednej z gubińskich firm w niedzielę. Właściciel przekazał policji, że jakiś mężczyzna wszedł przez bramę, wsiadł do auta, w którym znajdowały się kluczyki i niezatrzymany przez pracowników odjechał w nieznanym kierunku.

Policjanci z Gubina rozpoczęli poszukiwania, zwrócili się o pomoc do innych jednostek, między innymi do zielonogórskiej komendy miejskiej.

Zaskoczony, ale trzeźwy i uprzejmy

- Kryminalni bardzo szybko ustalili, że pojazd może znajdować się na terenie powiatu zielonogórskiego. Mężczyzna został zatrzymany w lesie pod Zieloną Górą, gdzie spał, na fotelu kierowcy. Kiedy obudzili go policjanci, był bardzo zaskoczony - przekazuje podinspektor Małgorzata Stanisławska, rzeczniczka zielonogórskiej policji.

Mężczyzna przyznał się do winy

Jak mówi, 47-latek nie był pod wpływem alkoholu, był za to uprzejmy w stosunku do funkcjonariuszy i przyznał się do kradzieży.