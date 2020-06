"Są dużo rzadsze od żubra, absolutna perełka polskiej przyrody"

- To są pierwsze rybołowy, które w tym sezonie obrączkujemy, jest ich trójka. Tak jak u wszystkich ptaków szponiastych, jest ta sekwencja klucia. Widać, który pierwszy się wykluł, który drugi, a który trzeci. Wyglądają zdrowo, są zadziorne, bronią się, to jest dobry znak - cieszy się Mizera.

"Jest kilka osób, które strzelają"

- Wszystko co złe, mają już za sobą, okres krytyczny pierwszych dwóch tygodni życia mają za sobą, nic złego ich nie spotkało - dodaje. Badacz ma na myśli chociażby to, że nie zaatakował ich żaden inny ptak. W zeszłym roku na gniazdo rybołowów w Nadleśnictwie Lipka napadł jastrząb, zabił wtedy rodziców i młode pisklęta.

Bywa i tak, że rybołowy giną przez działanie człowieka. - Nie ma co ukrywać, tu w zachodniej Polsce jest kilka osób, które strzelają do rybołowów. A to jest zwierzę dużo rzadsze od żubra, to jest absolutna perełka polskiej przyrody - podkreśla Mizera. - Liczymy na palcach rąk, około 30 mamy, [chodzi o 60 osobników, badacz podał liczbę par - red.], a Niemcy mają ponad 700. Tam na szczęście nikt do nich nie strzela, traktowane są jako ptaki, które wszyscy podziwiają, nawet rybacy - dodaje.