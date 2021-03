Rozlewał paliwo i niszczył wszystko, co spotkał na swojej drodze. "Dla zabawy"

Na stację paliw w Gubinie (woj. lubuskie) wszedł chwiejnym krokiem. "Przytulił się" do sklepowej lodówki, ale tylko po to, by po chwili ją przewrócić. Obok dystrybutora też nie przeszedł obojętnie. Ekscesy pijanego 27-latka nagrała kamera monitoringu.