"Grupa mogła przerzucić około 113 osób z granicy Białorusi do Niemiec". 10 zatrzymanych na Śląsku

- Jak ustalono, grupa działała transgranicznie i trudniła się przemytem migrantów pochodzących z krajów Bliskiego Wschodu, tak zwanym szlakiem wschodnioeuropejskim, to jest z kierunku białoruskiego, do krajów Europy Zachodniej. Zleceniodawcami przestępczego procederu były osoby pochodzenia arabskiego, na stałe przebywające na terenie Europy Zachodniej - informuje podinspektor Aleksandra Nowara, rzecznik prasowa śląskiej policji.

Jeden z nich miał stworzyć sieć kierowców

Grupa miała działać na terenie Polski, realizować zlecenia i werbować kierowców odpowiedzialnych za transporty cudzoziemców, a także organizować tłumaczenia i rozliczenia finansowe. - Organizacją całego przedsięwzięcia na terytorium Polski zajmował się mężczyzna, który posiadał szerokie kontakty w międzynarodowych grupach przestępczych, zajmujących się między innymi przemytem ludzi. Otrzymując zlecenia przerzutu nielegalnych imigrantów, organizował on na bieżąco sieć kierowców i środków transportu. Za każdego obcokrajowca przemyconego do Niemiec , otrzymywał około 1000 dolarów - wyjaśnia Nowara.

Przy współpracy ze Strażą Graniczną, od września do listopada ubiegłego roku policjanci zatrzymali trzy transporty z 41 nielegalnymi imigrantami. W ich ręce wpadły dzięki temu cztery osoby podejrzewane o przerzut i pełniące funkcje kierowców. Śledczy ustalili, że grupa w tym czasie aż jedenastokrotnie przeprowadziła lub usiłowała przeprowadzić przemyt około 110 imigrantów z Białorusi do Niemiec.

Dalsze działania śledczych pozwoliły ustalić kolejne siedem osób podejrzewanych o udział w tym procederze oraz potwierdzić ich rolę i udział w grupie. W sumie zatrzymano 10 mieszkańców Śląska w wieku od 24 do 39 lat, w większości związanych ze środowiskiem śląskich pseudokibiców. Usłyszeli oni zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, zajmującej się organizacją innym osobom przekraczania granic, z czego uczynili sobie stałe źródło dochodu. Niektórzy z zatrzymanych odpowiedzą także za posiadanie narkotyków, jakie znaleziono podczas przeszukań. Za popełnione przestępstwa grozi im kara do ośmiu lat więzienia.

Na terenie Unii zatrzymano 11 osób

Zaznaczył, że presja migracyjna, która miała miejsce w ubiegłym roku na odcinku z Białorusią spowodowała, że grupa podjęła również działania zmierzające do organizowania obywatelom Iraku nielegalnego przekroczenia granicy na odcinku z Białorusią, jak również ich dalszego transportu, przede wszystkim do Niemiec, ale też do Wielkiej Brytanii.

-Koszt zorganizowania takiej nielegalnej imigracji wynosił na początku od 1 tys. do 2 tys. euro na osobę, przy założeniu, że taka osoba skutecznie zostanie przetransportowana na teren Niemiec. Tylko osoby, co do których skutecznie zorganizowano przerzut podlegały opłacie w ramach rozliczeń w grupie - zaznaczył Olejnik, dodając, że te rozliczenia odbywały się poza systemem bankowym. - Gdy osoba znalazła się już na terenie Niemiec, to kurier wypłacał pieniądze i przekazywał je dalej innym członkom grupy przestępczej - wyjaśnił dyrektor. Jak zaznaczył szacuje się, że grupa mogła zarobić na nielegalnej imigracji około 400 tys. złotych. - Materiał dowodowy wskazuje, że grupa mogła przerzucić około 113 osób z granicy Białorusi do Niemiec. 45 osób, które były kurierami, zatrzymała Straż Graniczna i Policja w ubiegłym roku. Przełomowym momentem było zatrzymanie przez Straż Graniczną w połowie listopada, jednego z głównych organizatorów. Od tego momentu widzieliśmy, jak sukcesywnie grupa przestaje funkcjonować - podsumował dyrektor.