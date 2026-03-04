Arsenał w lesie, pilnowali go w dzień i w nocy

Saperzy wywieźli pociski i proch Źródło: KMP Leszno

Od niedzieli do wtorku policjanci z Leszna pilnowali terenu w lesie - w pobliżu miejscowości Gronówko. To tam spacerowicz natknął się na arsenał, prawdopodobnie z czasów II wojny światowej.

- W rowie powybuchowym znaleziono pociski artyleryjskie w ilości ponad 60 sztuk oraz około 50 kilogramów prochu - poinformowała podkom. Monika Żymełka, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.

Nie wszystkie przedmioty leżały w jednym miejscu. Jak tłumaczyła rzeczniczka policji, znaleziska znajdowały się w pewnych odstępach - co kawałek leżało po kilka sztuk pocisków. Podczas sprawdzania terenu natrafiono na kolejne.

Znaleziono kilkadziesiąt pocisków Źródło: KMP Leszno

Saperzy zabrali arsenał

O znalezisku poinformowano również 4. Głogowski Batalion Inżynieryjny w ramach, którego funkcjonuje patrol saperski. Do czasu przyjazdu saperów, policjanci pilnowali tego miejsca w dzień i w nocy.

- Materiały wybuchowe wywieziono w kilku transportach. We wtorek popołudniu zakończyliśmy działania - dodała podkomisarz Żymełka.

Na miejscu byli policjanci i saperzy Źródło: KMP Leszno

Znalazłeś niewybuch? Wezwij służby

Gronówko to miejsce, gdzie często dochodzi do podobnych odkryć. W maju 2025 roku znaleziono dwa pociski przeciwlotnicze. W 2019 roku podczas prac ziemnych natrafiono na 40-centymetrowy pocisk. Z kolei w 2003 roku doszło do eksplozji podczas próby rozbrojenia niewybuchu przez dwóch mężczyzn.

W przypadku znalezienia elementów uzbrojenia czy niewybuchów należy poinformować policję. Nie wolno takich przedmiotów samodzielnie przenosić, czy zabierać.

