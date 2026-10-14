Poznań Tajemnicza substancja rozlana w biurze. Na nagraniu widać nieznaną osobę Filip Czekała |

Grodzisk Wielkopolski. Tajemnicza substancja rozlana w biurze Źródło wideo: KP PSP Grodzisk Wielkopolski Źródło zdj. gł.: KP PSP Grodzisk Wielkopolski

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Strażacy otrzymali zgłoszenie, że w jednej z firm w Grodzisku Wielkopolskim przy ulicy Kąkolewskiej najprawdopobniej rozlano nieznaną substancję chemiczną.

- Po dojedzie na miejsce był wyczuwalny jakiś drażniący zapach. Ewakuowaliśmy ośmiu pracowników - mówi brygadier Marcin Nowak, oficer prasowy Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wielkopolskim.

Na miejsce wezwano grupę ratownictwa chemicznego z Poznania. - Od rozlania tej substancji minęło już wtedy kilka godzin i, mimo wyczuwalnego zapachu, przyrządy wykrywczo-pomiarowe z grupy chemicznej nie zidentyfikowały jakiejkolwiek substancji w powietrzu - wyjaśnia Nowak.

Wszystko się nagrało

Na miejscu zdarzenia pracowała policja. - Policjanci zabezpieczyli materiał dowodowy oraz nagranie z monitoringu - mówi młodsza aspirant Katarzyna Wolna z Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim.

Jak infomuje policja, z nagrań wynika, że około godziny 8.00 niezidentyfikowana osoba weszła do wnętrza obiektu i rozlała na podłogę nieznaną ciecz o ostrym drażniącym zapachu, po czym oddaliła się z nieznanego kierunku. Pracująca w budynku sprzątaczka ją usunęła.

- Policja dotarła do tej osoby. Ta sprzątaczka faktycznie usuwała substancję z podłogi. Z uwagi na to, że potem źle się poczuła, trafiła do szpitala - przekazuje Nowak.

Policjanci pracują nad ustaleniem tożsamości osoby, która rozlała tą ciecz i zatrzymaniem sprawcy.