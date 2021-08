Dziadek z synem i wnukiem jechali na mecz Warty. Zepsuło im się auto, pobili ich pseudokibice Legii

Pseudokibice nie zamierzali pomagać

Ci nie dotarli na mecz, wrócili do Poznania, gdzie złożyli zawiadomienie o całym zdarzeniu i udali się do szpitala na obdukcję.

Zatrzymani w Grodzisku

Podejrzanych o napaść pseudokibiców Legii zatrzymano na ulicy Nowaczyka w Grodzisku Wielkopolskim. - Byli to pseudokibice z Warszawy oraz podwarszawskich miejscowości. Zatrzymani to 21-latek, 22-latek i 31-latek. Usłyszeli zarzut, że działając wspólnie i w porozumieniu dokonali rozboju, za co grozi im do 12 lat pozbawienia wolności - mówi Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji.