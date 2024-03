Mecz został rozegrany w sobotę w ramach rozgrywek piątej ligi piłkarskiej (to szósta klasa rozgrywkowa w Polsce - łącznie jest ich dziewięć). Jak czytamy we wpisie opublikowanym przez klub Sparta Szamotuły, w doliczonym czasie gry drugiej połowy grupa miejscowych pseudokibiców zaatakowała kibiców gości.

"Zaznaczamy, że nie było żadnej zorganizowanej grupy kibicowskiej z Szamotuł. Głównym celem pseudokibiców były rodziny z dziećmi oraz partnerki naszych zawodników. Jesteśmy zbulwersowani tym, co się wydarzyło" - pisze klub z Szamotuł. Do wpisu załączone zostało krótkie nagranie wideo, na którym widać zamaskowanych mężczyzn, którzy uczestniczą w przepychance. Na nagraniu widać też, że ktoś leży na ziemi i jest szarpany przez agresywnych pseudokibiców. W tle słychać krzyki "zostaw go".