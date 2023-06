Kilkudniowy chłopiec zatrzaśnięty w aucie. Wszystkie zamki się zablokowały. "To był olbrzymi stres"

Włożył noworodka do fotelika w aucie, po czym zamknął drzwi. Wtedy wszystkie zamki się zablokowały. Młody tata od razu po pomoc zwrócił się do policjantów. Ci pomogli mu wydostać jego synka z auta.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek na parkingu przy ulicy Mossego w Grodzisku Wielkopolskim. - W godzinach popołudniowych mężczyzna z powiatu nowotomyskiego zawiadomił patrol o nagłej awarii samochodu. Mężczyzna zapakował swojego małego synka z tyłu do samochodu i zamknął drzwi, wtedy doszło do awarii technicznej pojazdu, w wyniku czego zaryglowały się wszystkie zamki. Mężczyzna nie miał możliwości otworzenia samochodu - wyjaśnia sierż. Krystian Kawala z Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim.