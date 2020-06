Mieli głosować w szpitalu, ale wyborów tam nie będzie. Przez koronawirusa

W szpitalu w Grębaninie we wtorek przebywało 36 chorych. U jednej osoby testy na koronawirusa dały wynik pozytywny. - To mieszkanka powiatu krotoszyńskiego. Zostaną przebadani wszyscy pacjenci z oddziału rehabilitacyjnego, na którym się znajduje - mówiła TVN24 Wanda Lepka, szefowa kępińskiego sanepidu.

Wyborów nie będzie

Jak przekazała telefonicznie reporterce TVN24 wójt gminy Bogumiła Lewandowska-Siwek, w związku z tą sytuacją wybory w szpitalu rehabilitacyjnym w Grębaninie w ogóle się nie odbędą, a wszyscy pacjenci będą przenoszeni do innych placówek. Zakażeni - do szpitali zakaźnych, niezakażeni - do zwykłych. - Nie możemy nikomu odbierać prawa do głosowania, stąd taka decyzja - tłumaczy wójt.