Jacuś przyszedł na świat w aucie, w drodze do szpitala, w policyjnej eskorcie. "Najcudowniejsza służba w życiu"

To miała być zwykła kontrola drogowa, a zmieniła się w "najcudowniejszą służbę". Policjanci z Ostrzeszowa eskortowali rodzącą kobietę. Do szpitala nie zdążyli. Maluszek przyszedł na świat w aucie. Zupełnie jak Radosław Śniadecki, który teraz eskortował rodzinę.

Wszystko dokładnie zaplanowali. Poród miał się odbyć w domu pod opieką dwóch wykwalifikowanych położnych. Nic nie miało zakłócić tej wyjątkowej chwili. Stało się jednak inaczej. Gdy akcja porodowa zaczęła nabierać tempa, położne zdecydowały, że rodzącą kobietę trzeba jak najszybciej zawieźć do szpitala w Ostrzeszowie (woj. wielkopolskie). Przyszli rodzice oraz jedna z położnych ruszyli do szpitala.

Po drodze spotkali patrol policji, który przeprowadzał w Grabowie rutynową kontrolę. Zatrzymali się i poprosili o eskortę do szpitala. - Mężczyzna poprosił policjantów o pomoc, by bezpiecznie dojechać do szpitala. St. sierż. Radosław Śniadecki wraz z mł. asp. Romaną Kaczmarek bez chwili zastanowienia włączyli sygnały i ruszyli w kierunku szpitala. Mężczyzna wraz z rodzącą kobietą jechał za radiowozem - informuje Agnieszka Szołdra z ostrzeszowskiej policji.