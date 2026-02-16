Logo strona główna
Czołgała się po chodniku, tylko on się zatrzymał

Policja apeluje, by reagować, gdy ktoś potrzebuje pomocy (zdj. ilustracyjne)
Do zdarzenia doszło na terenie powiatu ostrzeszowskiego
Źródło: Google Earth
Szła ulicą, nagle zasłabła i upadła. 76-latka nie była w stanie się podnieść. Kobieta czołgała się po chodniku, ale pomoc zaoferował jej dopiero policjant przejeżdżający przez Grabowo nad Prosną (Wielkopolska).

Aspirant Grzegorz Ditfeld jechał do komisariatu w Grabowie nad Prosną (Wielkopolska). Przejeżdżając przez ulicę Kolejową dostrzegł leżącą kobietę, która próbowała się czołgać. Nikogo przy niej nie było. Dzielnicowy zatrzymał auto, żeby sprawdzić, co się stało.

- Kobieta nie była w stanie samodzielnie wstać. 76-latka była bardzo osłabiona. Powiedziała, że choruje na serce i podczas spaceru nagle zrobiło jej się słabo, w wyniku czego upadła - powiedziała asp. sztab. Małgorzata Handzlik, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie.

Nie miejsce wezwano karetkę. Zarówno policjant i jak i przypadkowy przechodzień, który włączył się w pomoc, pozostali z kobietą do przyjazdu pogotowia. Osłabiona 76-latka trafiła do szpitala.

Aleksandra Arendt-Czekała

"Uważność i zwykła ludzka reakcja"

Nie wiadomo, jak długo kobieta leżała na chodniku, ale jak dowiedział dzielnicowy, wcześniej przejeżdżały tamtędy auta i nikt nie zareagował.

- Ta sytuacja pokazuje, jak ważna jest uważność i zwykła ludzka reakcja. Czasem wystarczy chwila, by uratować czyjeś zdrowie, a nawet życie. Nie bądźmy obojętni - reagujmy, gdy ktoś potrzebuje wsparcia - zaapelowała rzeczniczka ostrzeszowskiej policji.

St. asp. Grzegorz Ditfeld pomógł 76-latce
St. asp. Grzegorz Ditfeld pomógł 76-latce
Źródło: KPP Ostrzeszów
Opracowała: Aleksandra Arendt-Czekała /tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

