Jechał od prawej do lewej. Miał ponad promil alkoholu

Do zatrzymania pijanego kierowcy doszło na drodze między Grabównem a Wysoką w powiecie pilskim.

- Podczas jazdy wielokrotnie zjeżdżał na pobocze lub lewą część jezdni, po której poruszały się również inne pojazdy. Policjanci, którzy zauważyli z daleka podejrzaną jazdę mężczyzny zbliżyli się do pojazdu i niezwłocznie zatrzymali go do kontroli - podaje Wojciech Zeszot z policji w Pile.