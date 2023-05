Było 2,50 za litr, teraz jest o złotówkę mniej. Rolnicy: prezesa wywieźć na taczkach

- Próg opłacalności dla producenta, który nie musi spłacać dużych kredytów to dwa złote za litr. A przecież, żeby postawić oborę trzeba wziąć kredyt, bo nie da się inaczej. Utrzymanie stada co roku kosztuje, a teraz co miesiąc mam 13, 15 tysięcy złotych mniej. To już jest duży problem - opowiada Piotr Zimiński, producent mleka.