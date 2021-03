Już wiedzą, kto miał puścić film pornograficzny podczas lekcji online

Ktoś spoza klasy wszedł na lekcję online i przejął ekran, na którym puścił film pornograficzny. W lekcji uczestniczyli 10 i 11-latkowie. Sprawa zajęli się policjanci z Gostynia (woj. wielkopolskie) i po pięciu miesiącach ustalili podejrzanego w tej sprawie. To 12-latek z województwa podkarpackiego.

Kiedy nauczycielka szkoły podstawowej z Gostynia prowadziła lekcję religii, do grupy niespodziewanie dołączył użytkownik spoza klasy. "Osoba zaczęła wyzywać katechetkę, a następnie udostępniła wszystkim wulgarny film pornograficzny " - pisał lokalny portal

Śledztwo umorzono, ale sprawa nie dawała im spokoju

Śledztwo prowadzone było pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Gostyniu i nie doprowadziło do wykrycia sprawcy. W styczniu zostało umorzone.

- Sprawa jednak nie dawała spokoju gostyńskim policjantom. Mimo formalnego zakończenia sprawy nadal dążyli do ustalenia osoby odpowiedzialnej za ten czyn - tłumaczy Monika Curyk, oficer prasowa gostyńskiej policji.

- W trakcie różnych działań i ustaleń udało im się uzyskać informację, które doprowadziły do 12 latka z województwa podkarpackiego. Okazało się, że chłopiec otrzymał link do zajęć online, od jednego z uczniów gostyńskiej szkoły. Używając tego linku, dołączył do lekcji, podczas, której odtworzył film pornograficzny - wyjaśnia Curyk.