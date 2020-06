Chciała przeprowadzić zabieg u 2,5-latka, była pod wpływem alkoholu. Tłumaczyła się, że brała lek

49-letnia lekarka z Gostynia usłyszała zarzut narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu 2,5-letniego chłopca. Dziecko miało zostać poddane zabiegowi, ale jego ojciec miał wątpliwości, co do trzeźwości lekarki. Policyjne badanie alkomatem wykazało, że obawy były słuszne.

Do zdarzenia doszło w czwartek. 49-letnia lekarka przyjmowała pacjentów w swoim gabinecie w Gostyniu (woj. wielkopolskie). Po południu swoje podejrzenia co do stanu trzeźwości kobiety zgłosił policji ojciec 2,5-letniego chłopca, u którego kobieta miała przeprowadzić zabieg dermatologiczny. Przybyły na miejsce patrol policji sprawdził stan trzeźwości lekarki – według wskazań miała ona 1,7 promila alkoholu we krwi. - Kobietę zatrzymano. Zastosowano wobec niej środki przymusu bezpośredniego w postaci kajdanek i osadzono do wytrzeźwienia w tutejszej komendzie powiatowej policji – opisał Jacek Masztalerz z Prokuratury Rejonowej w Gostyniu.