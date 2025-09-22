Logo strona główna
Poznań

Zderzyła się z dzikiem, utknął w komorze silnika

Nietypowa kolizja z dzikiem
Po zderzeniu auta z dzikiem, zwierzę utknęło w komorze silnika
Źródło: KPP Gostyń
W Gostyniu kierująca autem zderzyła się z dzikiem przebiegającym przez drogę. Było już ciemno, kobieta się bała i dlatego zatrzymała się dopiero kilka kilometrów dalej. Wtedy odkryła, że dzik jest w komorze silnika. Nic mu się nie stało.

W czwartek, późnym wieczorem, policjanci z Gostynia (woj. wielkopolskie) interweniowali w sprawie kolizji auta z dzikiem. - Kierująca pojazdem, podróżując w ciemności, uderzyła w zwierzę przebiegające przez drogę. Z obawy o własne bezpieczeństwo nie zatrzymała się w nieoświetlonym miejscu i dojechała do Gostynia - poinformowała komisarz Monika Curyk, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.

Tam sprawdziła samochód. Okazało się, że w komorze silnika znajduje się młody dzik. Kierująca wezwała policję, a funkcjonariusze poprosili o pomoc lekarza weterynarii. - Lekarka, która pojawiła się na miejscu, od razu powiedziała, że mimo kolizji zwierzę wygląda na całe i zdrowe. Jej pomoc była konieczna przy wydobyciu dzika z komory. Na pewno zwierzę było przestraszone całą sytuacją, bo jednak przejechało w tej komorze kilka kilometrów. Dobrze, że ani kierującej, ani dzikowi nic się nie stało - powiedziała Curyk.

Nietypowa kolizja z dzikiem
Nietypowa kolizja z dzikiem
Źródło: KPP Gostyń

Zachowaj czujność i ostrożność

Jak mówi policjantka, tego typu sytuacje przypominają o tym jak ważne jest zachowanie szczególnej ostrożności wszędzie tam, gdzie drogi przebiegają przez pola oraz lasy. W takich miejscach warto zmniejszyć prędkość i po prostu być czujnym. Warto również pamiętać, że zwierzęta często poruszają się w stadach.

- W przypadku kolizji zawsze należy zatrzymać się w bezpiecznym miejscu, włączyć światła awaryjne i wezwać policję - przypomniała Curyk.

Boimy się ich, a mogą pomóc nam uzdrowić klimat

Boimy się ich, a mogą pomóc nam uzdrowić klimat

Agnieszka Stradecka
Serwal sawannowy zwiedział okolice Buska-Zdroju. Poszukiwania zakończone

Serwal sawannowy zwiedział okolice Buska-Zdroju. Poszukiwania zakończone

Kielce
Autorka/Autor: Aleksandra Arendt-Czekała

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Gostyń

