Mieli rozcieńczać mleko wodą. Zarzuty dla kolejnych 11 osób

Według prokuratury mieli dolewać do mleka wody i w ten sposób sztucznie zawyżać jego ilość. Firma mogła stracić przez to kilka milionów złotych.

Nawet dziesięć lat więzienia grozi podejrzanym w sprawie oszustw w Spółdzielni Mleczarskiej w Gostyniu. We wrześniu zeszłego roku w tej sprawie zarzuty postawiono 11 osobom. Teraz usłyszało je kolejne 11.

Zatrzymani rolnicy i pracownicy mleczarni

Kolejne osoby w sprawie "afery mlecznej" zatrzymano we wtorek. Wśród zatrzymanych są zarówno rolnicy dostarczający mleko, jak i pracownicy spółdzielni. Zatrzymany został także członek rady nadzorczej spółdzielni. - Proceder polegał między innymi na dolewaniu do mleka wody i zawyżaniu w ten sposób ilości dostarczanego mleka. Druga metoda polegała na zafałszowywaniu wskazań urządzeń pomiarowych i sztucznym zawyżaniu ilości odbieranego mleka. Spółdzielnia wypłacała rolnikom wyższe kwoty niż powinna, potem rolnicy dzielili się nimi z nieuczciwymi pracownikami spółdzielni – wyjaśnia Andrzej Borowiak, rzecznik prasowy wielkopolskiej policji.

Spółdzielnia: produkty były bezpieczne

We wrześniu 2019 r. zarzuty zostały przedstawione pierwszym zatrzymanym. W sumie materiały dowodowe i zarzuty objęły dwadzieścia dwie osoby. Większość osób podejrzanych w tej sprawie przyznała się do oszustwa. Za tego rodzaju przestępstwo grozi do 10 lat więzienia.