Poznań Z oceny z praktyk 17-latek będzie się tłumaczył przed sądem Oprac. Aleksandra Arendt-Czekała |

"Uważałem, że nigdy nie dam się nabrać" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: KPP Gostyń

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Na początku lipca policja otrzymała zawiadomienie dotyczące przestępstwa, które miał popełnić 17-latek z Zespołu Szkół Zawodowych w Gostyniu.

Żeby zakończyć rok szkolny i otrzymać promocję do kolejnej klasy uczniowie musieli dostarczyć wychowawcy książeczkę z dzienniczkiem z praktyk. Druk powinien wypełnić pracodawca.

17-latek przesłał nauczycielowi zdjęcie swojej wypełnionej książeczki.

- Wysłany drogą elektroniczną dokument zawierał dane pracodawcy, pieczęć zakładu pracy oraz podpis. Nic nie wzbudziło podejrzeń wychowawcy. Uczeń zakończył rok szkolny oraz otrzymał świadectwo - opisał mł. asp. Marek Balczyński z gostyńskiej policji.

17-latek będzie tłumaczył się przed sądem

Prawda wyszła na jaw kilka dni po zakończeniu roku szkolnego, kiedy wychowawca skontaktował się z pracodawcą 17-latka.

- W rozmowie okazało się, że dziennik zajęć praktycznych nie jest wypełniony przez pracodawcę oraz nadal znajduje się w zakładzie pracy. Wychowawca okazał pracodawcy przesłane przez ucznia zdjęcie z oceną dostateczną, a ten zaprzeczył, by wpisywał tam jakąkolwiek ocenę - przekazał policjant.

17-latek odpowie przed sądem Źródło zdjęcia: KPP Gostyń

17-latek usłyszał zarzut sfałszowania dokumentu w postaci oceny rocznej z zajęć praktycznych. Odpowie również za posłużenia się tym dokumentem jako prawdziwym.

- Przyznał się do zarzucanego mu czynu. Grozi mu kara od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności - poinformował.

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