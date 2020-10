Personel zakażony, szpital prosi siostry zakonne o pomoc

Gorzowski szpital zaapelował do sióstr zakonnych o pomoc przy opiece nad pacjentami zakażonymi koronawirusem. Wszystko przez to, że w lecznicy brakuje rąk do pracy. "Obecnie już 30 osób spośród personelu medycznego w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim ma dodatni wynik na obecność koronawirusa" – informują władze szpitala.