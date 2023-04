Najpierw rzucił psem o podłogę, później wyrzucił go z drugiego piętra. "Zdenerwował się szczekaniem"

Informację o rannym psie, który najprawdopodobniej został wyrzucony przez okno jednej z kamienic przy ul. Krzywoustego w Gorzowie, policjanci odebrali w piątek (31 marca), po godzinie 18. Patrol, który przyjechał na miejsce zastał tam kilka osób. Funkcjonariusze porozmawiali z właścicielem wskazanego przez świadków mieszkania na drugim piętrze, w którym miało dojść do zdarzenia. W swoim domu gościł on wówczas znajomych, którzy byli u niego z psem.

Policja: zdenerwował się szczekaniem, wziął psa i rzucił nim o podłogę

- W pewnym momencie 59-latek zdenerwował się szczekaniem zwierzęcia. Wtedy wziął psa i rzucił nim o podłogę, a następnie wyrzucił go przez okno. Zwierzęciem zainteresowało się wiele osób. Pies z obrażeniami został zabrany do lecznicy. By mógł powrócić do sprawności, niezbędna jest specjalistyczna opieka - poinformował Grzegorz Jaroszewicz z policji w Gorzowie Wielkopolskim.