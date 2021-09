Włamał się do pizzerii, foodtrucka i warsztatu. Zatrzymali go, gdy zasnął w aucie 

Grozi mu 10 lat więzienia

Podejrzany o liczne włamania to 27-letni mężczyzna. Funkcjonariusze zatrzymali go we wtorek na ulicy Złotego Smoka. Mężczyzna był kompletnie zaskoczony. Policjanci namierzyli go, gdy niczego się nie spodziewając spał w aucie. Przy 27-latku znaleziono kilka działek amfetaminy.