W szpitalu brakuje rąk do pracy. Pomogą mieszkańcy miasta

Pomyślnie przeszli rekrutację z dyrektorką do spraw pielęgniarstwa i właśnie zaczynają pracę. Od poniedziałku podają chorym płyny i jedzenie. Mowa o siedmiu mieszkańcach Gorzowa Wielkopolskiego, którzy odpowiedzieli na apel tamtejszego szpitala. W placówce już od dwóch tygodni brakuje ludzi do pracy, bo lekarze i pielęgniarki chorują lub izolują się na kwarantannie.

"Mają dobre serca"

Problemy kadrowe Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego przy ul. Walczaka w Gorzowie zaczęły się na początku października, kiedy do placówki trafiła grupa 67 pacjentów z DPS "Dom Kombatanta" z Zielonej Góry. Wszyscy byli zakażeni koronawirusem. - To był dla nas bardzo trudny okres, bo jednorazowo trzeba było im wszystkim zapewnić opiekę, a jednocześnie wśród naszego personelu pojawiły się osoby zakażone i takie, które przebywały w kwarantannie - relacjonuje Agnieszka Wiśniewska, rzeczniczka szpitala.

W kolejnych dniach prośba docierała do szerszego grona osób i znalazło się kilka mieszkańców Gorzowa, którzy zgłosili się do placówki, za co władze szpitala są im ogromnie wdzięczne. - Zaczęli zgłaszać się ludzie, po prostu. Tacy, którzy mają dobre serca. Pani dyrektor do spraw pielęgniarstwa prowadziła weryfikację tych osób, taką "rekrutację", żeby spośród tych, którzy się zgłaszają, wybrać tych, którzy będą pomocni. I takich osób udało się wybrać siedem - mówi Agnieszka Wiśniewska.