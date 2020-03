"Ustawka" w centrum Gorzowa. Kolejni pseudokibice zatrzymani

Dwójka już w areszcie

Dwaj mężczyźni w wieku 23 i 37 lat usłyszeli już zarzuty związane z udziałem w bójce lub w pobiciu, podczas której narazili współuczestników na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia. Wszystko to powiązane będzie z czynem o charakterze chuligańskim, bo doszło do rażącego zlekceważenia porządku prawnego. Z kolei 22-latek - jak podaje policja - niebawem zostanie przesłuchany w charakterze podejrzanego.

Takie same zarzuty, zagrożone karą do trzech lat więzienia, przedstawiono wcześniej dziewięciu innym uczestnikom bijatyki w wieku od 19 do 31 lat. Wszyscy trafili do aresztu na trzy miesiące.