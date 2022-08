"Wpadł w poślizg, uderzył w mur, a potem zahaczył o pieszego". To nagranie posłuży jako dowód

czytaj dalej

Polska wprowadza refundację genetycznej terapii rdzeniowego zaniku mięśni (SMA) dla niemowląt w wieku do sześciu miesięcy. Nazywana najdroższym lekiem świata zolgensma to szansa na normalne życie dla dzieci dotkniętych tą rzadką chorobą genetyczną, która jeszcze niedawno była nieuleczalna. W Polsce co roku rodzi się około 40–50 dzieci z SMA.