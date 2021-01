Podczas mszy padły kontrowersyjne słowa o szczepionkach na COVID-19. Proboszcz przeprasza

"Co mogę powiedzieć? Przepraszam"

Do wypowiedzi rezydenta odniósł się proboszcz parafii. Zapewnił, że ksiądz otrzymał gotową modlitwę wiernych do odczytania i nie było w niej mowy o szczepieniach, a ksiądz Krzysztofiak spontanicznie dodał te słowa od siebie. I jak twierdzi proboszcz, nie konsultował tego wcześniej. - Co mogę powiedzieć? Po prostu przepraszam za tę niejednoznaczność w tej wypowiedzi. Kościół nie zabrania szczepienia się, wprost przeciwnie. To jest teraz chyba jedyny sposób, aby tę pandemię opanować i wrócić jak najszybciej do normalności - powiedział proboszcz ks. Bogusław Kaczmarek.