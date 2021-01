"Nie rezerwujcie terminów szczepień w kilku miejscach jednocześnie"

W gorzowskim szpitalu, tak jak i w wielu innych miejscach w Polsce, wolnych terminów na szczepienia dla seniorów już praktycznie nie ma. Władze placówki apelują do pacjentów, by nie wysyłali swoich zgłoszeń do kilku placówek jednocześnie. - W ten sposób blokują możliwość ustalenia terminu innym pacjentom - mówi Barbara Kasperska, kierownik poradni w gorzowskim szpitalu.

Tydzień temu ruszyły zapisy na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów powyżej 80 roku życia, a dziś mogą się zapisać osoby powyżej 70 roku życia. Nie wszystkim się to udało. Wiele osób na swój termin szczepienia jeszcze musi poczekać.

W Wielospecjalistycznych Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim wszystkie terminy do 31 marca są już zajęte. Osoby, które wysłały zgłoszenie, bądź wpisywały się w kolejkę oczekujących w szpitalu na razie zostały poproszone o oczekiwanie na telefon z informacją o wyznaczeniu terminu. - Brak wolnych terminów do końca marca dotyczy nie tylko szpitala – mówi Barbara Kasperska, kierownik ds. funkcjonowania poradni, rejestracji i pracowni szpitalnych w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. - Docierają do nas informacje, że seniorzy z grupy 80 plus lub ich bliscy wysyłają zgłoszenia do wielu placówek jednocześnie. W ten sposób blokują możliwość ustalenia terminu innym pacjentom. Apelujemy o to, aby wybrać sobie jeden punkt szczepień, najlepiej ten położony najbliżej miejsca zamieszkania i tam oczekiwać na wyznaczenie terminu. Zwolnione w ten sposób miejsca stworzą możliwość zaszczepienia się innym osobom, dla których teraz nie ma miejsca.

Pracownicy lecznicy przypominają, że na stronie internetowej Ministerstw Zdrowia można znaleźć taki punkt szczepień, który jest najbardziej dogodny dla seniora.

Zaszczepiono ponad 600 tysięcy osób

Szczepienia rozpoczęły się w Polsce 27 grudnia. Rząd szacuje, że do końca pierwszego kwartału zaszczepionych zostanie trzy miliony osób – głównie seniorzy i pracownicy medyczni. Do tej pory wykonano w Polsce 603 tys. 809 szczepień.

Dotychczas według szefa Kancelarii Premiera Rady Ministrów zaszczepiono w Polsce ponad 600 tys. osób z tzw. grupy 0, do której należą m.in, pracownicy służby zdrowia i domów pomocy społecznej. Do punktów szczepień dostarczono ponad 789 tys., w magazynach znajduje się ok. 476 tys. dawek.

Szczepienia osób powyżej 70. i 80. roku życia ruszą 25 stycznia.

Autor:aa/gp

Źródło: TVN24, PAP