Wbiegł do płonącego domu, uratował kobietę

Leżała na ziemi, próbowała gasić pożar

- Przejeżdżając obok tego domu, widziałem już wychodzące języki ognia przez okno i drzwi wejściowe. Zatrzymałem auto i wyciągnąłem z bagażnika gaśnicę, którą zawsze wożę ze sobą. Następnie pobiegłem w stronę płonącego domu. W drzwiach widziałem kobietę leżącą na ziemi, która własnymi siłami próbowała jeszcze gasić pożar wężem ogrodowym. Aby wejść do środka, musiałem użyć gaśnicy, by stłumić ogień. Temperatura była już tak wysoka, że nie dało się wejść - relacjonuje Bartosz Habas z OSP Santocko.

Ogień strawił cały dom

- Jesteśmy dumni z naszego kolegi. Dobrze, że trafiło akurat na Bartka, ponieważ jest to strażak z wieloletnim doświadczeniem. Gdyby nie on, mogłoby się to skończyć źle, ponieważ był to bardzo rozwinięty pożar. Większość strażaków na taką sytuację zareagowałaby tak samo i udzieliłaby pomocy – podkreśla Paweł Niciejewski, prezes OSP Santocko.