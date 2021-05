"Szczepienia w namiotach odbywają się za cenę podbierania szczepionek innym podmiotom"

"Szczepienia w namiotach odbywają się za cenę podbierania i ograniczania ilości szczepionek innym podmiotom leczniczym i bolesnej dezorganizacji grafików szczepień. Właśnie zabrano nam 400 dawek szczepionki Johnson and Johnson na obecny tydzień, więc co mamy powiedzieć zapisanym pacjentom?"– to fragment listu otwartego, jaki do wojewody lubuskiego napisał Jacek Bachalski, prezes gorzowskiej przychodni MediRaj.