Gdy przyszła na świat, mieściła się w dłoni. Po stu dniach Sara opuściła szpital. "To nasz maleńki, wielki cud"

Gdy przyszła na świat, ważyła zaledwie 560 gramów i mieściła się w dłoni. Sara skończyła właśnie 100 dni i waży już 2990 gramów. Została wypisana do domu, ale cały czas musi być pod opieką specjalistów.

Sara przyszła na świat 27 marca. - W 28. tygodniu ciąży odeszły mi wody. Dlatego zgłosiłam się do szpitala - opowiada Kinga, mama dziewczynki. Zespół lekarza Krzysztofa Kaczmarka, szefa gorzowskiego Oddziału Ginekologiczno-Położniczego podjął decyzję o cesarskim cięciu, ponieważ dziecko od miesiąca nie przybierało na wadze.

"To nasz kolejny maleńki, wielki cud" - napisali na facebookowym profilu szpitala pracownicy.

"Zasługa całego zespołu oraz dzielnej mamy"

- Nie ma retinopatii ani żadnych powikłań, które mogłyby wynikać z tak dużego wcześniactwa. Jednak przed mamą jeszcze bardzo trudny rok, bo trzeba malutką chronić przed wszelkimi infekcjami - podkreśla dr n. med. Barbara Michalczyk, specjalista pediatrii, neonatologii i neurologii dziecięcej, kierująca Oddziałem Noworodkowym z Pododdziałem Intensywnej Opieki nad Noworodkiem w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim. - To, że dziecko jest w tak dobrej formie to zasługa całego zespołu oraz dzielnej mamy, która codziennie przychodziła do Sary na oddział - dodaje.