Archeolodzy zajęli miejsce drogowców. Odkryli ślady szwedzkich fortyfikacji i osadę z epoki kamienia

To między innymi fragmenty bastionu wzniesionego najprawdopodobniej przez Szwedów. - To właśnie Szwedzi w XVII wieku okupowali tereny dzisiejszego Gorzowa. Da się rozpoznać, że chodzi o budowlę obronną, chociaż to, co odkryto, to raczej relikty niż pełen zarys tej budowli. Taki bastion budowano zazwyczaj w narożniku miasta, twierdzy, obiektu fortyfikacyjnego - wylicza Robert Piotrowski, historyk, regionalista z Gorzowa Wielkopolskiego.